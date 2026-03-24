ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਂ...

ਧੁਰੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ...

Balwinder Singh who tied the turbans of the actors in the film Dhurandhar
ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
Published : March 24, 2026 at 3:41 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਮਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ...

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ (Etv Bharat)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਪੱਗਾਂ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਗੜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ “ਧੁਰੰਧਰ” ਅਤੇ “ਧੁਰੰਧਰ 2” ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਅਭਿਨੀਤ 2025 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕੈਲੋਰੀ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਧੁਰੰਧਰ" ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪੱਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।

ਧੁਰੰਧਰ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ (Etv Bharat)

"ਬਿਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਮ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 4-5 ਵਾਰ ਬਿਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। "- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਪੱਗੜੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿਂਘ (Etv Bharat)

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਮਾਣ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਢੇਡ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਬਿਮਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ...

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਣਬੀਰ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

"ਇਕੱਲੇ ਰਣਬੀਰ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਿਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਣ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਪੱਗੜੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

"ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ"

AI ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਧੁਰੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

