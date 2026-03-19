ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਸਰ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 9:03 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

"ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਸੈਕਟਰ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਿੰਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਵਾਇਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 175 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ API (ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ) ਅਤੇ ਸਾਲਵੈਂਟਸ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।" - ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ

"ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

