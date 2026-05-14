ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਸੁਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Medical shops open on May 20
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੈਮਿਸਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

20 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਖੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "20 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ-ਕੈਮਿਸਟ ਆਗੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।"

'ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ'

ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ,ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

