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ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਨੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Mechanized paddy
ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 4:43 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਵਜੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਲਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲਵਾਈ (Etv Bharat)

'ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ'

ਦਰਅਸਲ, ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾਨੰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੌਖੀ'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸੰਘਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।'

Mechanized paddy
ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ'

ਕਿਸਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'



ਮਸ਼ੀਨੀ ਲਵਾਈ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲਵਾਈ, ਮੈਟ ਨਰਸਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਨੀਰੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

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BATHINDA FARMERS MECHANIZED PADDY
ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲਵਾਈ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ
MECHANIZED PADDY BATHINDA

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