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ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Bhagwant Mann Scheme
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ (youtube @ Government of Punjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 2:07 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

"32 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ ਮੁੱਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਮਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀੰਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂ-ਟੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

"ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਟੂ-ਟੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। 'ਆਪ' ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

"40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲੇਟ ਭਰੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

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TAGGED:

MAWAN DHIYAN SATKAR YOJANA
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
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