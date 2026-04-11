ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ: ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ: ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।
Published : April 11, 2026 at 8:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਤੇ ਡਿੰਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰ ਬਹਿਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਾਚਾ ਚਰਨਜੀਤ, ਚਾਚੀ ਪਿੰਕੀ ਬਹਿਲ, ਮਥੁਰ ਦੀ ਭੂਆ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭੂਆ ਅੰਜੂ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁਫੜ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ।
ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਲੇ ਸਿਵੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਮਥੁਰ ਬਹਿਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ
- ਮਥੁਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਬਹਿਲ
- ਮਥੁਰ ਦੇ ਭੂਆ ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਅੰਜੂ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ
- ਮਥੁਰ ਦੀ ਭੂਆ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
- 5 ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ
ਇੱਕ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ
ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਮਥੁਰ ਬਹਿਲ, ਪਿੰਕੀ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਨ ਕਟਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਣਿਕ ਟੰਡਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਥੁਰ ਬਹਿਲ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ।
ਲਾਪਤਾ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਮੋਨੀਕਾ ਅਤੇ ਡਿੰਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ, ਮੰਜੂ, ਸਵਿਤਾ, ਤਨੀਸ਼ ਜੈਨ, ਰੇਖਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਲਵੀ ਬਹਿਲ, ਰਾਧਾ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਣੀ, ਵਿਜੇ ਬਹਿਲ, ਰੋਹਿਤ ਬਹਿਲ, ਯਸ਼ੂ ਬਜਾਜ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੈਨ, ਅਨਿਲ ਹੰਸ, ਰੀਮਾ ਹੰਸ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਨੇਹਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਲਵਿਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2 ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨਿਲ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਤੇ ਨੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੀਮਾ ਹੰਸ, ਸਰੋਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਹੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।