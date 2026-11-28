EXCLUSIVE: ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 28, 2026 at 5:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 129 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 18 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 140 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 129 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 93.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 84.4 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 129 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 129 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...।
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 129 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮੌਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, 26 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 88 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ 35.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ
ਮੌਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੁੱਲ 129 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਮੌਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਮੌਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 7 ਮੌਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2014-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 122 ਸੀ, ਜੋ 2016-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 129 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 113 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 114, 2018-20 ਵਿੱਚ 105, 2019-21 ਵਿੱਚ 98, 2020-22 ਵਿੱਚ 92 ਅਤੇ 2021-23 ਵਿੱਚ 90 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਮੌਤ ਦਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 160.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45.4 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 140 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.2 ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 223.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 127.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰ 108.5 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45.2 ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 119.9 ਤੋਂ 79.9 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 100.9 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 69 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 142.9 ਹੋ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 108.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 174.8 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 46.1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 111.9 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ 58.6 ਰਹੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 57.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 97.5 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 26.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50.2 ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) 2022-24 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 87 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਨਮਾਂ ਪਿੱਛੇ 87 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 77 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ-
|ਸੂਬਾ
|ਮੌਤ ਦਰ (%)
|ਪੰਜਾਬ
|77
|ਝਾਰਖੰਡ
|82
|ਅਸਾਮ
|84
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|87
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|94
|ਹਰਿਆਣਾ
|94
|ਬਿਹਾਰ
|96
|ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|99
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|124
|ਓਡੀਸ਼ਾ
|124
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|135
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|154
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 82, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 84 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 87 ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 94 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 96 ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 99 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 124-124 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ 135 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 154 ਹੈ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ !
ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 92.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ 91.7, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 89.8, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 89.7 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 74.7, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 74.9 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਭਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਜੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ (ਐੱਚਆਰਪੀ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਈਸੀਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਤਾ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇਪਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜਣੇਪਾ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਨਬੀ, ਡੀਆਰਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਕ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।