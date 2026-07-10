ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੇਰੇ ਇੱਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 10, 2026 at 11:05 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥਨ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ।
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'