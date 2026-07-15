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ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਣ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 3:50 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਜੀਠਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਲੋਪੋਕੇ, ਚੋਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ (Etv Bharat)

"5,000 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੋਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

"ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋਤਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਬਾਦਾਮ, ਸੇਬ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੋਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੋਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੋ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।"- ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

FARMERS MOTORCYCLE MARCH
ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੈੱਨਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਨਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

"ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ 500 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।" - ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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