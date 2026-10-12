ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ, ਜਾਣੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਸਥਿਤ ਬਾਂਸਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ।
Published : October 12, 2026 at 1:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਣੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਸਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ uv ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ?
ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਸਟ ਮੈਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਤੋਂ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਟਾਇਰ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਨਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
"ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ
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