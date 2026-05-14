ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜੇ
ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ।
Published : May 14, 2026 at 10:23 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਜੇਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।"
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਮੌਜੂਦ?
ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਜੇਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾੜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕਰੈਪ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।"