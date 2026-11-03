ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਮਚਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ, ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਗ, ਜਾਣੋ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 11:31 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਬਵਾਲ ਜੱਸੀਆਂ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟਿੰਗ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਗ ਵਧਦੀ ਦੇਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਪਿਆ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਰੂਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।- ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ
ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕਬਾੜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।- ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
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