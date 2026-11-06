ਸਕ੍ਰੈਪ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
'ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।
Published : November 6, 2026 at 10:36 AM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ (ਡੀ.ਕੇ. ਭੱਲਾ) ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈਂਕਰ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਭੱਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ।
ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕ ਡੀ.ਕੇ. ਭੱਲਾ ਟੈਂਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਟੈਂਕਰ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਮ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ।'
ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਰਜੇਸ਼ (32), ਦਸ਼ਰਥ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਦਸ਼ਰਥ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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