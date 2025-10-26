ETV Bharat / state

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

Punjab stubble Burning: ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

DIRECT SOWING OF CROPS
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ...

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ETV Bharat)

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

DIRECT SOWING OF CROPS
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਡੀਜਲ ਖਰਚਾ ਜਰੂਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੁੰਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"

