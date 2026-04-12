ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Published : April 12, 2026 at 2:27 PM IST
ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 22ਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ 79 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਤਗਮਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਲ
ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੱਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਘੋਦੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਡਟਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਇੰਨੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ।'
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਸ਼ਕੇਕ (ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਰੈਸਲਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਲਵਿਦਾ - VINESH PHOGAT LEFT WRESTLING
- Asian Games 2023 Day 14th : ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੋਲਡ, ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ
- CSK vs DC: ਚੇਨਈ ਨੂੰ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ