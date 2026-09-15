SHO ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

SHO ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੜਵਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 15, 2026 at 7:25 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਘੇਰਿਆ ਥਾਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।"-ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਐਸਐਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ
ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਟੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।"
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