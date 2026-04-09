SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ

SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
Published : April 9, 2026 at 5:27 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝੰਨੀਰ ਵਿਖੇ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝੰਨੀਰ ਵਿਖੇ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ 28000 ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਿੲਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਕਬੂਲਪੁਰ ਭੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫਕਾਲਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਭੇਜਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੀਪਕ ਪੰਡਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪੰਡਿਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।'