ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਸਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
Published : November 10, 2025 at 5:30 PM IST
ਮਾਨਸਾ: 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।'
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਜਗਨਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜਨ ਭਗਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਔਲਖ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਰਥਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।