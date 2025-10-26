ETV Bharat / state

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫਸਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸੁਸਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 26, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸਫਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ।

'ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ' (Etv Bharat)

ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕਟਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

'ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ' (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਚ ਸਕਣ।

ਮਾਨਸਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ (Etv Bharat)

ਅਨਾਜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਚ ਸਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧੁਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾੳਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

