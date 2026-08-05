SIR ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, 96.31 ਫੀਸਦ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 96.31 ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : August 5, 2026 at 3:50 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਵੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੀ ਐਲੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 96.31 ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਐਲੋਜ ਏਆਰਓਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।" ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋਰ ਵਧੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 645 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 650 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ- 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਾਰਮ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ 21000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।