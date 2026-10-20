ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮੁੜ ਫਾਇਰਿੰਗ: ਡੀਸੀ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 9:54 AM IST
ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।'
2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।'
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।'