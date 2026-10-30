'ਜ਼ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਸਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ', ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

'ਜ਼ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਸਸਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ', ਪਿੰਡ ਭਮਾਂ ਕਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।
Published : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
ਮਾਨਸਾ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ: ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਨ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ।'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।'
'ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਲਜੀਤ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਏ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ।'
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