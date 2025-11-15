ETV Bharat / state

ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਔਰਤ ਸਣੇ 10 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 10 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

life imprisonment in youth's murder case
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤ ਸਣੇ 10 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ (Etv Bharat)

ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 55-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

sentences 10 people including a woman
ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 55-55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

LIFE IMPRISONMENT IN MURDER CASE
MURDER CASE
SENTENCES 10 PEOPLE INCLUDING WOMAN
IMPRISONMENT IN MURDER CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

River Indie ਦਾ ਨਵਾਂ Yamaha EC-06 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ? ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.