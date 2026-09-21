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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ !

ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Mansa school Court Complex Threat
ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਧਮਕੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 2:30 PM IST

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ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਣੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਸਐਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ?

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਖੀਵਾ ਕਲਾਂ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Mansa school Court Complex Threat
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ (ETV Bharat)

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਕੋਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਦੜ ਮੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ

ਮਾਨਸਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 2 ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

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