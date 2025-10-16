ETV Bharat / state

ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌੜਾ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ

ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2025 at 10:30 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਰਜਾਈ ਬਣਦੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਡੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਨਣਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਰ ਖੁਰਦ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ

ਉਧਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

