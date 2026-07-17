NEET UG Exclusive: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਭਾਵਿਕਾ ਨੇ Re NEET ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 56ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ
ਭਾਵਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬੇੱਹਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : July 17, 2026 at 2:10 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧੀ ਭਾਵਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਿਕਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਲ
Re NEET 'ਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਵਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।'
ਧੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ
ਉਥੇ ਹੀ ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਅਰਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਿਕਾ ਦੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ 56ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਿਕਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। Re NEET ਵਿੱਚ 56ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਵਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਿਕਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।