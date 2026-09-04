ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ, 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : September 4, 2026 at 3:36 PM IST
ਮੋਗਾ: ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਨੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਊਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰ ਗਊ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਗਊ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਗਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੇਬੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
"ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਗਊ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ—ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? " - ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਊ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਲਾਜ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਨੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਜੇਕਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਊਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।" -ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। 5 ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਮ ਗਊਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।"-ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਊ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ-ਮੇਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਜਾਂ ਨੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਊ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗ-ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਗਊਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਨੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਖ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਣ।" -ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
"ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਊ ਸੈੱਸ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"-ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਊ ਪਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਊ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ—ਸੜਕ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।