ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਮੌਕੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 19, 2026 at 3:05 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਅੱਜ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਨ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਜਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
"ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ"
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਸਰੂਪ-
- 19 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁਤਰੀ
- 20 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ
- 21 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਘੰਟਾ
- 22 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ
- 23 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ
- 24 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਕਾਤਯਾਨੀ
- 25 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ
- 26 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ (ਅਸ਼ਟਮੀ)
- 27 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ (ਰਾਮ ਨੌਮੀ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 9 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਗਤ 8 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰੱਕਦੇ ਨੇ ਵਰਤ"
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਇਹ ਨੌ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤ 8 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।