ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਾਪਤਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ

50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 6, 2026 at 8:55 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 9:02 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਪਤੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 30 ਲੱਖ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਾਪਤਾ (ETV Bharat)



'ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ'

ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਲਾਟਰੀ, ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

"ਹਾਲੇ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇਤੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

30 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਲਈ ਕੇਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ (ETV Bharat)

'ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ'

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਰਸਡੀ ਕਾਰ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਜਾਵਟ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਢੋਲ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ (ETV Bharat)

'30 ਲੱਖ ਲੈਕੇ ਜਾਓ ਜੀ'

ਏਜੰਟ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 30 ਲੱਖ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਵੇ। 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।'

