ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕਤਲ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 9 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 8, 2026 at 3:01 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤਿੱਬੜ ਦੀ ਦੋ ਮਰਲੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੇਸੀਬੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 9 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ (ETV BHARAT)

'ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉੰਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਡੇਵੀਡ ਮਸੀਹ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ‌ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਡੰਡੇ, ਕਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਇੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਵੀਡ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।- ਸਚਿਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

'ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'

ਐਸ‌ਐਚਓ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੋਸਟਮਾਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲੂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਲ੍ਹ 9 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 304, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‌ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕਤਲ (ETV BHARAT)



ਐਸ‌ਐਚਓ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

