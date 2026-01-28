ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ?
ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁੰਨਸਾਨ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਟ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ ਗੋਰਖਨਾਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਝਗੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 'ਤੇ ਖੁੱਦ ਗੱਡੀ ਲੈਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਟੋ ਲੈਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟੋ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਆਦਾ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ
ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"