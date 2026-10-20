ਤਲਾਕ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਈ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ!
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Published : October 20, 2026 at 12:14 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ (ਪੰਮਾ ਮਾਰਕੀਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਬਾਊਂਸਰ ਜੱਸੀ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜੱਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਊਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਈ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
- ਜੱਸੀ , ਪੀੜਤ ਬਾਊਂਸਰ
ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਪੀੜਤ ਬਾਊਂਸਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ।
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