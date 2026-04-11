ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਬਾਲਿਗ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਬਾਲਿਗ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 11, 2026 at 6:08 PM IST
ਖੰਨਾ: ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਬਾਲਿਗ ਭਾਣਜੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਦਰਿੰਦਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।"
ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੀ-ਸਹਮੀ ਲੜਕੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਤਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"