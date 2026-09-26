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ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਤਾ ?

ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Malwa Biggest Chhapar Mela
ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 6:26 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ (ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ) ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ? (etv bharat)


ਛਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 1890 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਾਂ ਬਾਗੜ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ (ਸੱਪਾਂ) ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਗੜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ 'ਮਾੜੀ' (ਸਮਾਰਕ/ਸ਼ਰਾਈਨ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

Malwa Biggest Chhapar Mela
ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ (etv bharat)

ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ।"

Malwa Biggest Chhapar Mela
24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਮੇਲਾ (etv bharat)

"ਇੱਥੇ ਗੁੱਗਾਮਾੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਆਮ ਲੋਕ


ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ?

ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਸਮ "ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ" ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਟੋਭੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਮ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ:


ਸੁੱਖਣਾ (ਮੰਨਤ) ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ: ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨਤ ਸੁੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Malwa Biggest Chhapar Mela
ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ (etv bharat)

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।


ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ: ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਮੱਝਾਂ, ਗਾਂਵਾਂ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।


ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ: ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ: ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਬੋਲੀਆਂ, ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Malwa Biggest Chhapar Mela
ਮੇਲੇ ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ? (etv bharat)


ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ।

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MALWA BIGGEST CHHAPAR MELA

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