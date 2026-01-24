ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
Published : January 24, 2026 at 1:40 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ'
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 9:50 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖਾਨਪੁਰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਲੀਪਰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਧਮਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ।- ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
'ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ'
ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਆਰਡੀਐਕਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।️ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
Deeply worried and shocked by the reported RDX blast on the railway line near Sirhind, Punjab. Such incidents are alarming and threaten the peace and security which was restored after decades of turmoil.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 24, 2026
▪️My thoughts and prayers are with the affected. I pray for the swift… pic.twitter.com/fsCikUVNrY
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ।
- ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ, ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ - ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖਬਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।"