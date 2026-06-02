ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ KCC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 6:04 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ KCC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਣਕ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ KCC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ₹24,380 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

KCC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ

ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ₹32,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ KCC ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਲਈ ₹70,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ₹87,591 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ₹3 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਫੁੱਲ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ KCC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਬਾਂਸ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ KCC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਏ ਘੱਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਲ 2017 'ਚ 243 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 'ਚ ਘਟ ਕੇ 84 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"

6 ਸਾਲ ਲਈ KCC ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ KCC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ATM, UPI ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਕਮ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਕਣਕ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
  • ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
  • ਗੰਨੇ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ
  • ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੱਦ
  • ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਬਾਂਸ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ KCC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
  • KCC ਮਨਜ਼ੂਰੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ
  • ATM, UPI ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
KCC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਮਲੇ
CM BHAGWANT MANN

