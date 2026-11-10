'ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ' ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 1:35 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
16 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਲੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।'
ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਡੀਪੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ 165 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 80 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।