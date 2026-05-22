ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 3:40 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਾਮੁੰਡਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਚਾਨਕ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਵਿਟਾ ਵੀ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ'

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੋਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ'

ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ "ਬਦਹਾਲ ਪੰਜਾਬ"। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਆਸਰੇ" ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ? ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਵੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ।'

