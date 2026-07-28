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ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ Care Taker ਦਾ ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਾਂ ਪੈਸਾ ਠੱਗਿਆ।

Elderly doctor couple cheated of crores
ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 6:00 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੜਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੂੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ Care Taker ਦਾ ਇੰਝ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ (Etv Bharat)

4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਅਤੇ 60 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ 'ਦੋ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੋਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2025 ਤੱਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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