ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਲਾਟਰੀ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਲਾਟਰੀ (ETV Bharat)

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ

ਜੇਤੂ ਮਹਿਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ, ਕੱਲ੍ਹ (22 ਨਵੰਬਰ), ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 'ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, "ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ?"

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ (ETV Bharat)

ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। 10 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। " - ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਨੀ, ਜੇਤੂ

ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ

ਜੇਤੂ ਮਹਿਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।

"ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੀ।" - ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਹਨੀ, ਜੇਤੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ (ETV Bharat)

"ਲੋਕ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ"

ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ"

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਿੰਟ ਦੀ 55 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਅੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧੋਖਾਥੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।"

