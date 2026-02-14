ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਚਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਚਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁਗਲ ਨ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ "ਮੁਕਤੀਧਾਮ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਧਾਮ ਨਾਲ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕਤੀਮਠ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ 1300 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1800 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 17 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧੂਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਿਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਥੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਤਮਸਤਕ
ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ
ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।