ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੰਨਰ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : May 30, 2026 at 9:10 PM IST
ਸੁਨਾਮ/ਸੰਗਰੂਰ: ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਮਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ (ਛੱਪੜ) ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸੁਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।" -ਮਾਹੀ ਮੰਹਤ
"ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੌਸਲਾ"
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਐਮ.ਸੀ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
