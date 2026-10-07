ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਨੌਕਰੀ...ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ...
ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੁੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 10:40 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮਧੁਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਂਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਧੁਸੂਦਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਧੁਸੂਦਨ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਹੈ।"
'ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ'
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਧੁਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਗੈਸਟ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।"
"ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪਾਪੁਲੈਰਿਟੀ, ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਧੁਸੂਦਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।"-ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਿਤਾ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੂਨ ਬੰਦ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਧੁਸੂਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਧੁਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ CID, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਗਨਮੈਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।"
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਧੁਸੂਦਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।