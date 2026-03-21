ETV Bharat / state

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਲੂਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਡੋ ਖਿਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਲੂਡੋ...

ANIMAL HUSBANDRY FAIR
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਲੂਡੋ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੂਡੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਡੋ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਵੇਂ ਪੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।

ਆਮ ਲੂਡੋ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੂਡੋ

ਇਹ ਆਮ ਲੂਡੋ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲੂਡੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੱਪ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੂਡੋ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੂਡੋ ਖਿਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ- ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ।

ਲੂਡੋ ਖੇਡ (ETV Bharat)

"ਹਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਪੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।" -ਡਾ. ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸ

ਖੇਡ- ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ- ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ETV Bharat)



ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਲੂਡੋ (ETV Bharat)

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੂਡੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਖੇਡ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ (ETV Bharat)

TAGGED:

GADVASU LUDHIANA
LUDO GAME
2ND DAY ANIMAL HUSBANDRY FAIR
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਲੂਡੋ
ANIMAL HUSBANDRY FAIR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.