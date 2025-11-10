1 ਮਿੰਟ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਮਰ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ
10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭੂ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 10, 2025 at 9:44 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭੂ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭੂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 118 ਰਾਊਂਡ ਹਾਊਸ ਕਿੱਕ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਗ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕੋਮਨ ਵੈਲਥ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ
ਵਿਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕੋਮਨ ਵੈਲਥ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿਭੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
"ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਨੌਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੌੜ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ" - ਵਿਭੂ ਭਾਸਕਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
2 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ
ਵਿਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭੂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਦੂਜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਥ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, 2026 'ਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੁੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ "ਰੋਜਾਨਾ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਰਮਾਨ ਦਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 35 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
"ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਇਨਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਪਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੈ।" - ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
ਵਿਭੂ ਭਾਸਕਰ ਸਰੀਨ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵਿਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਾਟੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਵੀ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਹਿਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।"
"ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਂ ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਾਂ" - ਤੋਹਿਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਹੈੱਡ ਕੋਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ।"
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ।