ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਧਮਾਕਾ: ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 4 ਲੋਕ ਜਖਮੀ।

Verka Milk Plant blast
ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 11:14 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਬੁਆਇਲਰ ਫੱਟਣ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੀਮ ਬੁਆਇਲਰ ਫੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫੋਰਮੈਨ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ ਏ ਗਰੇਡ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ- ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

"ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ ਫੋਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੁਆਇਲਰ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਅਸੀ ਹੀਰਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। - ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਵੇਕਰਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ"

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੁਆਇਲਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇਅ ਮਨਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

ਬੁਆਇਲਰ ਫੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਖਮੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

