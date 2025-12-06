ETV Bharat / state

ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ....

Ludhiana Traffic Police
ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 6:26 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੋੜੇ ਟਾਇਰ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟ ਵੀਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੋਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ, ਲਾਲ ਹਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਹੂਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ (Etv Bharat)

ਜੁਗਾੜੂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਏਐਸ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਘੜੂਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋੜੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਪਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲਾਨ

  • ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ 1000 ਰੁਪਏ
  • ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ 500 ਰੁਪਏ
  • ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 1000 ਤੋਂ 5000
  • ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 2000
  • ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨਾ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ
  • ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ 2000 ਰੁਪਏ
  • ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 5000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ
  • ਘੱਟ ਉਮਰ ਡਰਾਈਵ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸ਼ਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਰਨ ਲਵਾਉਣੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਉਤਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਜੋ ਟਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।"

ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ
ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ
POLICE ACTION MODIFIED VEHICLES
LUDHIANA TRAFFIC POLICE

