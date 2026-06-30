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ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਚੋਰ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Ludhiana theft accused arrested from Delhi
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 4:04 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈਟ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰਠ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੋਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਨੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ।'

Ludhiana theft accused arrested from Delhi
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'

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