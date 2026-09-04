ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈਟੈਕ, ਮਾਪੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ !
ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 4, 2026 at 3:31 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਕੌਮੀ) ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
3 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ। 2006 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
- ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ: 3 ਸਾਧਾਰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ 15 ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੋਦਿਆ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 130 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 680 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਅਨੋਖੇ ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ (ਵਿਹਾਰਕ) ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ (IT Park): ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
- ਲਿਖਾਈ ਪਾਰਕ (Likhai Park): ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਅੱਖਰ-ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ (Science Park): ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਪਾਰਕ: ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਪੇਸ ਪਾਰਕ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਇਥੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਮਾਰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ: ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਗਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ' (National Award) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।"- ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ।"
ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
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