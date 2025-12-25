ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ETV Bharat / state

CYBER ​​FRAUD CASE OF RS 7 CRORE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
Published : December 25, 2025 at 4:53 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਆਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਆਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ., 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ/ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 9 ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ 23.12.2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਾਣਯੋਗ CJM ਅਦਾਲਤ, ਕਾਮਰੂਪ (M) ਗੁਹਾਟੀ ਦੁਆਰਾ 04 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, PMLA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ 02.01.2026 ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ED ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31.01.2025 ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

VARDHMAN GROUP OWNER CHEAT 7 CRORE
ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, (@dir_ed)

ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਐਸਪੀ ਉਸਵਾਲ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ

ਐਸਪੀ ਉਸਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਛਾਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

